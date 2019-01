Arbeitsgruppe dokumentiert Wohnungsnot in Neuss: Wohnraum für Obdachlose reservieren

Neuss Die Arbeitsgruppe „Wohnungs- und Obdachlosigkeit“ formuliert Vorschläge, um die Unterbringung von Obdachlosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Neussern zu verbessern. Adressat: Kreisverwaltung und Bauverein.

Der Bericht bildet aber nicht nur die Gegenwart ab. Er ist auch der Einstieg in weitere Debatten – unter anderem mit dem Kreis, der mit dem grundsicherungsrelevanten Mietspiegel die Obergrenze dessen definiert, was als angemessener Wohnraum gilt. Auch die überarbeitete Fassung, die zum 1. Februar in Kraft tritt, wird der Realität in Neuss nicht gerecht, kritisiert die Stadtverwaltung. Zur Einordnung: Von 302 Personen, die im Jahr 2016 von einer einzigen Mitarbeiterin der Arbeitslosenberatung betreut wurden, wurden 193 dort vorstellig, weil sie in einer zu teuren Wohnung leben. Das hieß für sie: Umziehen – ohne dass es am Wohnungsmarkt dafür ein Angebot gäbe – oder einen eigenen Beitrag zur Kostensenkung leisten. In vielen Fällen bedeutet eine solche Aufforderung des Jobcenters: Ein Teil der „Stütze“, die eigentlich zum Lebensunterhalt gezahlt wird, muss für die Miete ausgegeben werden. Das, so heißt es in dem Bericht, führt oft zu Verschuldung und in der Folge zum Wohnungsverlust.