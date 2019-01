Berufsverband für Arthroskopie aus Neuss lädt nach Düsseldorf ein: Fachkongress für Gelenk-Experten

Neuss Der Berufsverband für Arthroskopie (BVASK) mit Sitz in Neuss lädt ein.

Man benutzt sie tausendfach am Tag und spürt sie im besten Fall dabei gar nicht: Gelenke! Ob Hand- oder Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Ellbogen, Schulter – sie alle müssen für die verschiedensten Tätigkeiten und für den Sport herhalten. „Knirscht“ es doch mal im Gelenk, führt der Weg zum Orthopäden. Die moderne minimalinvasive Arthroskopie erlaubt einen Blick ins Innere der Gelenke und wenn nötig auch einen schonenden operativen Eingriff, um Schmerzen zu lindern und Strukturen zu richten. Am 1. und 2. Februar treffen sich Hunderte Orthopäden, Chirurgen, Sportmediziner und Physiotherapeuten zum 29. Kongress des in Neuss sitzenden Berufsverbandes für Arthroskopie (BVASK) im Düsseldorfer Medienhafen. Dabei geht es unter anderem um neueste Therapien, OP-Methoden, Fake News in der Medizin und die ganz große Gesundheitspolitik.

Ob Knorpelschäden an der Schulter oder Kniegelenkverletzungen bei Kindern: International bekannte Referenten geben in Workshops und Vorträgen einen Einblick in die Welt der modernen, schonenden Medizin. Eine Medizin, bei der der Erhalt der eigenen Gelenke im Fokus steht. Zum Tag der Arthroskopie am 1. Februar wird an dieser Stelle auch noch einmal auf die große Kampagne „Arthroskopie hilft“ verwiesen. Sie soll Patienten über den Nutzen der Arthroskopie aufklären und sie vor einem übereilten Gelenk-Ersatz bewahren.