Junge Gesangstalente in Kaarst: Sternsinger verzaubern das Rathaus

Kaarst „Segen bringen, Segen sein – wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ lautet das Motto.

„Kinder können etwas bewegen – dafür ist keiner zu klein“ erschallte es aus vielen jungen Kehlen am Freitag-Vormittag im Kaarster Rathaus. Den Beweis traten 30 farbenfroh gekleidete Kinder an, deren goldene Kronen mit den Lichtern des Tannenbaums im Atrium um die Wette funkelten. Die gut gelaunten Sternsinger und ihre erwachsenen Begleiter verzauberten das Rathaus noch einmal mit weihnachtlicher Stimmung.

„Die Kinder vertreten die rund 100 Sternsinger der vier Kaarster Stadtteile und katholischen Pfarrgemeinden“, erklärte Thomas Monz, der den Besuch bei der Bürgermeisterin im vergangenen Jahr zum ersten Mal initiiert hatte. Zwar haben die kleinen Könige auch einen Auftritt beim Bürgerfrühschoppen am Samstag, jedoch sind sie da nur ein Programmpunkt von vielen. Im Rathaus dagegen konnten sie das Anliegen der 61. Sternsingeraktion bereits deutlich vortragen: „Segen bringen, Segen sein – wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ lautet das Motto und bezieht sich besonders auf Kinder mit Behinderungen in armen Ländern. Peru ist das Beispielland.

„Seit Anfang Dezember haben sich die Kinder in Workshops mit dem Thema auseinandergesetzt, Kronen gebastelt und Lieder geübt“, erzählt Thomas Monz. Die teilnehmenden Kinder sind die aktuellen Kommunionkinder, aber auch Geschwisterkinder und „Wiederholungstäter“ sind dabei – das jüngste ist Antonia (4). Begleitet von Kantorin Annika Monz am Keyboard trugen die Könige mit Inbrunst ihre Lieder vor und überbrachten Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus einen Neujahrsgruß und den Segensspruch. „Das Rathaus braucht euren Segen! Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die hier ein und aus gehenden Besucher – so erreicht dieser Segen ganz viele Menschen“, sagte Nienhaus. Sie zeigte sich beeindruckt, dass sich die Kinder in ihrer Freizeit für bessere Lebensbedingungen anderer Kinder einsetzen und Spenden sammeln.