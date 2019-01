Mercedes-Benz macht die Tollitäten der Stadt Neuss mobil: Mit 564 Pferdestärken durch die Session

Daniela Beylschmidt, Prinz Kalli I., KA-Präsident Jakob Beyen und Novesia Mandy wurden von Dietmar Schwabe-Werner (v.l.) in der Mercedes-Benz-Niederlassung mit Fahrzeugen für die beginnende Session ausgestattet. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Ob karnevalistischer Frühschoppen, Elefantenrunde, Besuche etwa in den Krankenhäusern oder bei Unternehmen: Das Neusser Prinzenpaar ist bis zum 6. März nur auf Reisen.

Ganz zu schweigen von den Gardeabenden, Kostüm- und Prunksitzungen, bei denen Prinz Kalli I. Geißler und Novesia Mandy I. Gilles sowie der Karnevalsausschuss um den Präsidenten Jakob Beyen gern gesehene Gäste sind. Vor ihnen allen liegt eine lange Session, für die man mobil sein muss. Unter dem Motto „Sicher durch die fünfte Jahreszeit“ wurde den Tollitäten dazu am Donnerstagabend eine ganze Wagenflotte in der Mercedes-Benz Niederlassung Rhein-Ruhr, seit 19 Jahren Partner und Sponsor der Karnevalisten, übergeben.

Das Prinzenpaar samt Prinzenführer, Fahne und Adjutanten reist in einem V 250 mit 190 Pferdestärken, der Stadt- und Prinzengarde stehen ein gleiches Fahrzeug sowie ein Sprinter Kombi mit 163 PS zur Verfügung. Für das KA-Präsidium steht – vom Präsidenten selbst gesteuert – ein GLC mit 211 PS in noblem Schwarz bereit, das die Autovermietung Arndt zur Verfügung stellt. Traditionell ist auch das Kinderprinzenpaar Nico Schmitter und Seline Rottmann viel unterwegs – in einem Mazda, den seit Jahren das Autohaus Moors stellt. Längst werden die „Fünkchen“ als Repräsentanten des Kinderkarnevals der ganzen Stadt wahrgenommen und haben dementsprechend ebenfalls viele Termine.