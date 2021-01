Silvesternacht in Neuss : Der ruhigste Jahreswechsel seit langer Zeit

Neuss Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt melden kaum Einsätze. Die Kolonnen der AWL waren mit City-Reinigung schneller fertig als sonst. Nur die Notfallambulanzen in den Krankenhäusern waren voll ausgelastet.

Frank Wienands fährt bei der Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) sonst die großen Wagen, am Neujahrsmorgen brauchte er die nicht. Als Teil einer fünfköpfigen Einsatzgruppe, die mit Kehrmaschinen und Kolonnenwagen ausgerückt war, konnte er nach nur gut drei Stunden Arbeit wieder zum Betriebshof zurückkehren und hatte im Anschluss sogar noch Zeit, Mülleimer an Bushaltestellen zu leeren. „Es sah in der City wie an einem ganz normalen Sonntagmorgen aus“, fasst AWL-Sprecher Jürgen Scheer den Einsatz zusammen. „Im Hauptstraßenzug war nichts zu finden, was auf Silvester-Böllereien oder andere Feierlichkeiten hingedeutet hätte.“