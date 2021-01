Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsdienst Leverkusen : Silvesternacht: Ruhestörungen und Kleinbrände

Leverkusen Die Appelle, das Pandemie-Geschehen durch ausschweifende Silvesterfeiern und Böllerei nicht noch zu befördern, haben offenbar gefruchtet. Feuerwehr, Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst melden wenig Einsätze in der Stadt.

Ausrücken musste auch die Feuerwehr. Sie spricht aber von einem ruhigen Jahresübergang. „Größere Einsätze waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen“, berichtet Martin Gäde von der Berufsfeuerwehr. Zwischen 16 Uhr an Silvester und 2 Uhr am Neujahrsmorgen habe es 32 Einsätze des Rettungsdienstes und 13 für die Feuerwehr gegeben. Im direkten Zusammenhang mit Silvester standen sieben, es ging dabei um Kleinbrände. Vor allem nach Rheindorf-Nord mussten die Feuerwehrleute mehrfach ausrücken, es brannten jeweils Müllbehälter.

Am Silvesternachmittag meldeten Anrufer Gasgeruch in einem Haus im Bereich Wilhelmstraße/Robert-Koch-Straße. Feuerwehr und EVL konnten bei Messungen keine Gaskonzentration feststellen. An der Georg-von-Vollmar-Straße in Küppersteg löste ein Rauchmelder aus. Grund: überhitztes Essen in einem Backofen. Die Feuerwehr entrauchte die Wohnung.