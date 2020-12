100-Jährige Grevenbroicherin erzählt : Silvester ging’s ins Staatstheater

Grevenbroich Die ersten Silvester, an die sie sich erinnert, verbrachte die Familie mit Bleigießen: Jetzt erlebt Hildegard Dittrich ihren 101. Jahreswechsel. Sie sagt: „Etwas mehr Geselligkeit wäre schön!“

Hildegard Dittrich erlebt in der Nacht zu Freitag ihren 100. Jahreswechsel. Das wird die Wahl-Grevenbroicherin, die seit 30 Jahren in der Schlossstadt lebt, in aller Stille tun. Fragt man sie nach ihrer ersten Silvesterfeier, muss sie einen Moment überlegen: „Ich bin 1920 geboren, zu dieser Zeit wurde der Jahreswechsel nicht so gefeiert, wie man es heute kennt“, berichtet die 100-Jährige. „Als ich noch ein Kind war, ging es bereits mit der Kriegspropaganda los, dann begann der Zweite Weltkrieg. Bestimmt habe ich in dieser Zeit mit Freunden an Silvester Blei gegossen, aber an eine ausgelassene Feier kann ich mich nicht erinnern.“