Lage im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 119

Die Zahl der Corona-Todesopfer ist im Rhein-Kreis Neuss auf 119 gestiegen. Aktuell ist bei 1125 Personen kreisweit eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1125 (1050) Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 124 (121) in einem Krankenhaus. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 504 (471) in Neuss, 166 (145) in Grevenbroich, 141 (148) in Dormagen, 114 (91) in Meerbusch, 64 (57) in Korschenbroich, 59 (63) in Kaarst, 39 (39) in Rommerskirchen und 38 (36) in Jüchen.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 136,6.(155,6) Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 8226 (8094) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 6982 (6929) Personen sind wieder von der Infektion genesen. Zurzeit sind 2209 (2182) Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.