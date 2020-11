Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss : DAGN-Vorsitzender sieht Biden vor einer schweren Aufgabe

Neuss Die US-Präsidentschaftswahl gilt als entschieden, auch wenn noch immer nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Thomas Schommers von der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neuss blickt auf das Ergebnis und die Reaktion Trumps.

Biden verspricht jetzt, wieder der Präsident aller Amerikaner sein zu wollen – keine leichte Aufgabe, vermutet Schommers. „Das Land ist gespalten. Aus meiner Sicht wird es für Biden nicht so einfach, es wieder zu einigen.“ Diese Spaltung sehe man auch am Ergebnis. „Biden hat die meisten Stimmen in der Geschichte der amerikanischen Präsidenten bekommen“, sagt Schommers. Doch auch Trump konnte den bisherigen Rekord brechen, was an der hohen Wahlbeteiligung liege. „Aus meinem demokratischen Verständnis ist es richtig, dass Biden als gewählt gilt“, sagt Schommers mit Blick auf seinen uneinholbaren Vorsprung – auch wenn die Auszählung in drei Staaten noch nicht abgeschlossen ist. Trump hingegen erkennt seine Niederlage weiterhin nicht an. „Seine Brüder und er sind so erzogen worden: Ein Trump verliert nicht“, sagt Schommers. Ob es sich für Trump lohne, weiterhin gerichtlich gegen das Ergebnis vorzugehen, bezweifelt Schommers. „Sein Verhalten nach der Wahl hat starke narzisstische Anzeichen und ist der Demokratie einfach nicht würdig“, findet er.