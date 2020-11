Haus Fühlingen in Köln : Das Gruselhaus von der Neusser Landstraße

Eduard Freiherr von Oppenheim baute das Gutshaus Fühlingen im Jahr 1884. Foto: picture alliance / Eibner-Presse/Augst / Eibner-Pressefoto

Neuss/Köln Wenn von „Lost Places“ oder „Rotten Places“ die Rede ist, sind Ruinen wie Haus Fühlingen an der Neusser Landstraße in Köln gemeint. Um dieses Gebäude ranken sich auch Gerüchte, die es attraktiv für „Geisterjäger“ machen.

Sie ist 5,3 Kilometer lang, gilt als eine der wichtigsten Ausfallstraßen in Köln und endet – wie der Name bereits erahnen lässt – in Neuss. Zuvor setzt sich die „Neusser Straße“ allerdings als Neusser Landstraße fort. Und wenn bundesweit – aber auch international – über sie berichtet wird, dann wird es meist schaurig. Denn: Bekanntheit erlangte sie vor allem wegen der Villa Oppenheim – besser bekannt als Haus Fühlingen, das immer wieder von selbsternannten „Geisterjägern“ oder Grusel-Touristen aufgesucht wird.

Regelmäßig ist das denkmalgeschützte und umzäunte Gemäuer aus dem Jahr 1884 in den Medien, erst Ende vergangenen Jahres berichtete der Kölner Stadtanzeiger, dass ein Investor einen neuen Bauantrag für den maroden Gutshof stellen will. Bereits in den Jahren zuvor hatte es ähnliche Vorstöße gegeben, um das Haus Fühlingen wieder aufzuwerten, doch sämtliche Pläne zerschlugen sich. Bekanntheit erlangte das Haus Fühlingen allerdings nicht wegen gescheiterter Investoren-Pläne, sondern wegen der Geschichten, die sich um die Ruine ranken. Viele davon sind sogar auf dem offiziellen Kölner Stadtportal „koeln.de“ festgehalten. Ein Beispiel: Der ehemalige NS-Richter Gerhard van K. – der zu der Zeit in dem Haus lebte – soll sich in der Silvesternacht von 1962 im zweiten Stock des Hauses erhängt haben. Die Witwe, Alice van K., soll fortan allein in dem Haus gelebt haben – bis zum Jahr 2000, wo sie eines natürlichen Todes in einem Altenheim gestorben sein soll. Laut des Kölner Stadtportals berichten – seitdem das Haus verlassen ist – nächtliche Besucher, Fans des Übernatürlichen und Hobby-Fotografen immer wieder von einem „beklemmenden Gefühl“ in den Räumlichkeiten. Manche hätten sogar über Verwesungsgeruch im Keller und im zweiten Stock des Gebäudes geklagt. Auch in den Jahren danach verschwand das Haus nicht aus den Medien, im Jahr 2007 berichtete der Express über Jugendliche, die einen leblosen Mann im zweiten Stock des Hauses fanden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

So schrecklich diese Geschichten sind, so anziehend sind sie für Grusel-Touristen und Jäger sogenannter „Lost Places“ oder „Rotten Places“ – und die gibt es auch in Neuss. Doch dass das Aufsuchen dieser verlassenen Orte nicht immer einen makaberen Beigeschmack haben muss – wie im Falle der Ruine an der Neusser Landstraße –, sondern auch künstlerisch wertvoll sein kann, beweist der Neusser David Marczynski, der „Lost Places“ in der Quirinus-Stadt aufsucht, um spektakuläre Fotos zu machen. Dazu zählen unter anderem verlassene Gebäude in Hafen- oder Bahnhofsnähe. Beim ersten Inklusionstag 2018 präsentierte er sogar zwölf seiner Werke im Zuge der Ausstellung „Living Brilliance“. Bei seinen Fotos sucht er nach eigenen Angaben nach der perfekten Komposition. An den verlassenen Orten fasziniere ihn die Verwahrlosung, die Stille, das Licht. Er verändere allerdings nie etwas an den Orten, sondern suche sich die seiner Meinung nach beste Position aus, von der er dann fotografiert – nicht selten nur von außen.