Verkehrspolitik in Neuss : Fahrradclub ADFC stellt sich im Rhein-Kreis neu auf

Neuss Der ADFC stellt sich neu auf. Ein neuer Vorstand soll ein Konzept für die Finanzierung von Aktivitäten des Kreisverbandes und seiner Gliederungen erarbeiten, will sich aber auch verkehrspolitisch engagieren. Und er muss eine neue Geschäftsstelle finden.

Der Kreisverband des ADFC hat die Kündigung für seine Geschäftsstelle an der Erftstraße in Neuss erhalten. Ein neues Domizil zu suchen, wird eine der dringlichsten Aufgaben sein, die ein neu gebildeter Vorstand um den Neuss er Heribert Adamsky angehen muss.

Der Wechsel an der Spitze bringt mit Heribert Adamsky, Martina Rameil und Joachim Sinzig drei Neusser ins Amt, die sich seit der Unterschriftensammlung für die Aktion „Aufbruch Fahrrad“ kennen und alle verkehrspolitisch engagiert sind. Gemeinsame Ideen hätte man schon entwickelt, sagt Adamsky, „jetzt geht es an die Umsetzung – auf den Weg in die Verkehrswende und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr“. Die Zeiten dafür seien gar nicht schlecht, sagt Adamsky mit Blick auf teilweise neue politische Mehrheiten in einigen Räten.