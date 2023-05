Polizeieinsatz in Neuss Vermisste Seniorin gefunden

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung erreichte die Polizei am Freitag, 19. Mai, der Hinweis, dass sich die 85-Jährige im Bereich einer Tennisanlage in Neuss-Grimlinghausen aufhalten könnte. Sofort setzte die Polizei intensive Suchmaßnahmen in Bewegung. Unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers konnte die vermisste Frau in einem Feld in der Nähe der Sportanlage aufgefunden werden.