Shakespeare-Festival in Neuss Wie aus einem Guss

Birkenstämme stehen auf der Bühne. Im Hintergrund tragen Kleiderpuppen schon mal das, was auf der Bühne gebraucht wird. Sechs Schauspieler sitzen links und warten. Musik ertönt (vom Band) - und schon geht es los mit der „Anatomie Titus“, dem „Fall of Rome“, einem „Shakespearekommentar“ von Heiner Müller. Die Inszenierung von Maya Zbib des Theaters Mönchenglagbach/Krefeld ins Globe einzuladen, macht Sinn. Auch wenn der maßstabgerechte Rundbau an der Rennbahn bei dem ersten Gastspiel nicht einmal zur Hälfte gefüllt ist.