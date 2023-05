Neuheiten, Preise und Klassiker Ein Blick in die Neusser Spargelkarten

Nach einem verspäteten Start ist die Spargelsaison nun im vollen Gange, und die Neusser Gastronomie hat das „weiße Gold“ längst auf seine Speisekarten gesetzt. Um sich auf schwankende Spargelpreise einzustellen, bieten viele von ihnen eine Mischkalkulation an – die sich sowohl an den anfangs hohen und später niedriger werdenden Spargelpreisen orientiert. Während einige Restaurants den Spargel klassisch – also als Stangen, mit neuen Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Schinken – servieren, setzen andere auf außergewöhnliche Kreationen. Ein Blick in die Menükarten.