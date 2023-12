Am Konvent in Neuss Obdachloser liegt tot neben Weihnachtsständen

Neuss · Ein 50 Jahre alter Obdachloser wurde am Sonntag am Konvent in Neuss tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun die Todesursache.

18.12.2023 , 10:45 Uhr

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Marijan Murat

Wegen eines leblosen Mannes neben dem kleinen Weihnachtsmarkt am Kovent wurde die Polizei am Sonntag um 13.44 Uhr alarmiert. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, handelte es sich um einen 50 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend letztmalig lebend gesehen wurde. Die Ermittlungen zu der Todesursache dauern zwar an, aktuell weist jedoch vieles darauf hin, dass der 50-Jährige seinen diversen Vorerkrankungen erlag. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit keine vor. Laut Polizei wurde der Mann in einem Bereich gefunden, der regelmäßig als Schlafstelle von Obdachlosen genutzt wird. Eine Spaziergängerin habe den Notruf alarmiert, als die den Mann dort vorfand.

(jasi)