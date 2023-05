Schockanruf in Neuss „Mama, ich habe eine Frau tot gefahren“

„Mama, ich habe eine Frau tot gefahren“, erklang unter Tränen die Stimme des Sohnes am Telefon, so erzählt es der Neusser Wolf Busch. Angenommen hatte das Telefonat seine Frau, die sich, genau wie er selbst, bis heute noch nicht ganz von dem Anruf erholt hat. Zunächst sei die „Polizei aus Düsseldorf“ am Hörer gewesen, „mit der Schocknachricht, dass unser Sohn einen schweren Autounfall hatte und dabei verschuldet eine junge Frau tötete“, so Busch, der während des Anrufs nicht dabei war. „Daraufhin wurde der Hörer angeblich an unseren Sohn weitergereicht, der den Unfall schwer verletzt und tränenreich bestätigte.“ Das Erschreckende: Die Stimme klang so echt, dass die Mutter des vermeintlichen Unfallverursachers „Stein und Bein“ schwor, es sei tatsächlich ihr Sohn gewesen. Dann habe wieder der falsche Beamte übernommen, der einen Datenabgleich einleitete und darauf hinwies, dass der Sohn in Untersuchungshaft müsse.