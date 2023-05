Überfall in Neuss 16-Jähriger verprügelt und ausgeraubt

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 17. Mai. Ein 16-jähriger Dormagener war gegen 11.25 Uhr auf dem Weg zur Gesamtschule an der Weberstraße in Neuss. Am Schulhof angekommen, wurde er von einer etwa zehnköpfigen, gleichaltrigen Gruppe abgefangen. Nach kurzer Ansprache prügelte die Gruppe auf den 16-Jährigen ein. Nachdem die Gruppe von ihm abließ, raubte sie ihm vor der Flucht die mitgeführte Bauchtasche samt Inhalt. Durch die Tat wurde der Dormagener leicht im Gesicht verletzt.