Katholisch in Neuss Besuch einer Heiligen

Als Teenagerin hatte Marie-Françoise-Thérèse Martin etwas entdeckt, berichtet Süß, das ihr Leben verändert. Mit 15 Jahren trat sie in den Karmeliter-Orden ein und ging ins Kloster. Für dieses Ziel musste sie viele Hürden überwinden, betont Süß, der in einem Brief des Mädchens an seine Mutter einen Hinweis darauf fand, „was sie auf ihren so schlichten wie konsequenten Weg zur Hingabe an Gott führte“. Ihre Botschaft „Klein werden und klein bleiben“ ist für Süß Ausdruck einer geistlichen wie existenziellen Lebensübung.