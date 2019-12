Engagement in Neuss : Schüler entdecken die Chancen der Weihnachtsmärkte

Engagement in Neuss

Neuss Humboldt-Schüler verkaufen auf dem Markt am Münster für die Initiative Schmetterling, das Gymnasium Norf gewährt Einblick in den Kunstunterricht.

Weihnachtsmärkte bieten Schulen auch eine Plattform, um sich einmal ganz anders in der Öffentlichkeit zu präsentieren und sogar noch Geld für einen guten Zweck einzuwerben. Drei aktuelle Beispiele liefern das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und das Gymnasium Norf. Dort folgt man dem Beispiel des Nelly-Sachs-Gymnasiums, das am Freitag (13.) von 15 bis 21 Uhr einen eigenen Weihnachtsmarkt zugunsten des Fördervereins auf die Beine stellt, und organisiert im Schulgebäude an der Eichenallee zum ersten Mal überhaupt einen eigenen adventlichen Markt. Termin: Montag, 16. Dezember, 17 bis 19 Uhr.