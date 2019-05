Oliver Franz übernimmt die Klinik für Geriatrie und Neurogeriatrie : Ein Experte für das „Fach der Zukunft“

Neuss Vor einem Monat hat Oliver Franz die Leitung der Klinik für Geriatrie und Neurogeriatrie übernommen. Der 50-jährige gebürtige Hesse sieht seinen Bereich als „Fach der Zukunft“. Wichtig ist ihm die Mobilität seiner Patienten.

Besonders „sexy“ sei der Begriff Geriatrie nicht, gibt Oliver Franz zu. „Doch die Altersmedizin ist das Fach der Zukunft – sehr modern und mit viel Diagnostik“, sagt er. Franz muss es wissen: Der 50-Jährige, gebürtige Hesse ist der neue Chefarzt der Klinik für Geriatrie und Neurogeriatrie am Lukaskrankenhaus in Neuss. Zum 1. April hat Franz, der zuvor Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Neurogeriatrie und geriatrische Rehabilitation am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen war, die Leitung der Klinik übernommen. Wie ein Kinderarzt stehe auch der Geriater in ständigem Austausch mit den Fachkollegen, erklärt Franz. Denn die Altersmedizin sei ein Fach, das „organübergreifendes Denken“ erfordere.