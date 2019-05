Handel in Neuss : Smyths Toys expandiert – vorerst

Handel in Neuss

Ab Januar wurden alle ehemaligen Toys-„R“-Us-Filialen sukzessive auf die neue Marke „Smyths Toys“ umgestellt. So auch in Neuss. Foto: Simon Janßen

Neuss Der Spielzeughändler zieht ins Rheinpark-Center. Doch es gibt offene Fragen.

In Fußballer-Sprache ausgedrückt könnte man sagen: Das Rheinpark-Center bekommt zwei Neuzugänge. Decathlon und Smyths Toys werden dort bald Shops eröffnen, wie das Center jetzt mitteilte. Dass Decathlon nach Neuss kommen wird, war schon länger bekannt, doch die Meldung über Smyths Toys überrascht durchaus. Denn jüngst hatte die Kette den ehemaligen Toys-„R“-Us-Laden im Nahversorgungs-Zentrum Holzheimer Weg übernommen. Nach der Insolvenz von Toys-„R“-Us hatte der irische Spielzeughändler die fast 100 Läden des einstigen US-Giganten im deutschsprachigen Raum übernommen. So auch in Neuss.