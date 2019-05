„Blüh Auf“ Uedesheim : Tambourcorps feiert 100-Jähriges

Uedesheim Das Tambourcorps „Blüh Auf“ wurde 1919 in Uedesheim gegründet. Am 11. und 12. Mai wird das Jubiläum gefeiert.

Das Tambourcorps „Blüh Auf“ ist eine Institution in Uedesheim – und feiert nun sein hundertjähriges Bestehen. Die Musiker sind durchaus begehrt: „Blüh Auf“ spielt seit immerhin 90 Jahren beim großen Neusser Bürger-Schützen-Fest als 2. Tambourcorps für die Jäger auf. Doch die Spielleute sind das Schützenjahr über auch in Elvekum, Allerheiligen, Grimlinghausen und Norf unterwegs. Wie eng verzahnt die 35 Spielleute mit ihrer Heimat Uedesheim sind, zeigt ein Beispiel: Im Jubiläumsjahr stellt das Korps zwei Schützenkönigspaare: Frank und Kerstin Eggenkämper in Uedesheim sowie Thomas und Heike Quix in Elvekum.

Wenn „Blüh Auf“ am 11. und 12. Mai sein Hundertjähriges feiert, wird sicherlich an die lange Geschichte des Tambourcorps erinnert werden. Die 1919 ihren Ursprung in einem Jünglingsverein hat, dem bei Wanderungen die Musik für den Gleichschritt fehlte. Es fand sich eine Zahl junger Leute, die im Jugendheim, dem heutigen Kindergarten, in Ermangelung von Instrumenten mit selbst gefertigten Stöcken an Tischen das Trommeln übten. Die kleine Gemeinschaft gab sich den Namen „Blüh Auf“ und wählte als Stammlokal die Gastwirtschaft Boes.