Mönchengladbacher Krankenhaus erfolgreich im Ranking: Geriatrie der Elisabeth-Klinik in Focus-Top-Liste

Geriatrie der Elisabeth-Klinik in Focus-Top-Liste

Chefarzt Thomas Jaeger bei der Visite in der Geriatrie. Foto: MARTIN LAESSIG/Städt. Klinik

Das Rheydter Krankenhaus ist eine von zehn Kliniken in NRW, die bei dem Qualitätsvergleich ausgezeichnet wurden.

(RP) Die Geriatrische Abteilung an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach ist bei einem deutschlandweiten Qualitätsvergleich des Magazins „Focus“ mit dem Siegel „Top-Klinik“ ausgezeichnet worden. „Über diese Anerkennung unserer Arbeit freuen sich meine Mitarbeiter und ich sehr. Immerhin sind in ganz Nordrhein-Westfalen vom Focus nur neun weitere Kliniken für Akutgeriatrie ausgezeichnet worden“, sagt der Chefarzt des Zentrums für Geriatrie am Rheydter Elisabeth-Krankenhaus, Thomas Jaeger.