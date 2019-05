Angebot in Neuss : Energieunterricht für mehr als 13.000 Grundschüler

Neuss Mehr als 13.000 Neusser Grundschüler haben in den vergangenen zehn Jahren den Energieunterricht, den die Stadtwerke Neuss zusammen mit der Deutschen Umwelt Aktion (DUA) anbietet, wahrgenommen. Das teilen die Stadtwerke anlässlich des Jubiläums in ihrer Bilanz zum Angebot mit.

Unter dem Motto „Energie erleben und verstehen“ bieten die Kooperationspartner kostenfreien Energieunterricht an den Grundschulen in der Quirinusstadt an. Alle 26 Grundschulen in Neuss haben das Angebot angenommen, alleine in diesem Jahr hatten sich 63 vierte Klassen mit rund 1900 Schülern angemeldet.