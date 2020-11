Veranstaltung in Neuss : Martin Flecken talkt beim ersten digitalen NGZ-Sofa

Veranstaltung in Neuss

Neuss Das blaue NGZ-Sofa beendet 2020 mit einer Premiere: Denn der letzte Talk dieses herausfordernden Jahres, der am 1. Dezember wie gewohnt im Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße stattfindet, wird erstmalig als ausschließliche Online-Veranstaltung realisiert.

Wenn wegen der verschärften Corona-Auflagen schon nicht live vor Ort, können Interessierte das Gespräch zumindest per Internetstream auf der Facebook-Seite von NGZ-Online verfolgen. Los geht die Übertragung um 18.30 Uhr.

Den Fragen von Ludger Baten stellt sich am 1. Dezember Martin Flecken, Präsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins. Der Jurist wird unter anderem einen Rückblick auf das von der Pandemie geprägte Jahr 2020 geben. Wie wirkt sich das ausgefallene Schützenfest – auch auf die Finanzen des Vereins – aus? Wie ist es trotz aller Widrigkeiten gelungen, ein Wir-Gefühl unter den Schützen entstehen zu lassen? Und was nährt die Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder zusammen gefeiert werden kann? Auf diese und weitere Fragen – auch zur verschobenen Jahreshauptversammlung – erhalten die Zuschauer Antworten.

Eigentlich hätten in den vergangenen Wochen zwei weitere Talks auf dem blauen NGZ-Sofa stattfinden sollen: Mit Andreas Picker, dem neuen Präsidenten des Karnevalsausschusses (KA), am 10. November und mit Meinolf Sprink, dem Vorsitzenden des Stadtsportverbandes (SSV) Neuss, am 18. November. Wegen der verschärften Infektionslage wurden beide Veranstaltungen jedoch abgesagt. Sie sollen jedoch im kommenden Jahr nachgeholt werden – wenn es die Infektionszahlen erlauben, dann wieder live vor Ort.