Festnahme in Neuss : Scheckkarte entpuppt sich als Messer

Norf Die Polizei hat am Dienstag um 9.20 Uhr einen 26-Jährigen am Norfer Bahnhof kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann durch das Amtsgericht Düsseldorf mit Haftbefehl gesucht wurde. Das teilte die Polizei mit.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in den Taschen des Gesuchten nicht nur Drogen, sondern in seinem Portemonnaie auch ein Messer, dessen Klinge in eine scheckkartenartige Plastikform eingearbeitet war, dass man sie zunächst nicht erkennen konnte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.