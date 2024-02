Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt Jobmesse für Geflüchtete in Neuss

„Mit dem Turbo in den Job“ – unter diesem Motto veranstaltet das Jobcenter des Rhein-Kreis Neuss zusammen mit der Agentur für Arbeit Mönchengladbach am Mittwoch, 6. März, eine Jobmesse in Neuss. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Sie richtet sich gezielt an Geflüchtete. Denn das Ziel dieser Messer lautet: Diesen Menschen gemeinsam neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnen und sie auf ihrem Weg unterstützen. Etwa 40 regionale Arbeitgeber aus Branchen wie Pflege, Lager, Büro und Verwaltung oder Einzelhandel werden sich zwischen 9 Uhr und 14 Uhr mit ihren Informationsständen im Gare du Neuss auf der Karl-Arnold-Straße 3-5 in Neuss präsentieren.