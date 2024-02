Polizei sucht Zeugen Jugendliche Räuber setzen bei Überfällen in Wesel Messer ein

Wie die Kreispolizei Wesel und die Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch gemeinsam mitteilten, begingen zwei jugendliche Täter in der besagten Nacht gleich zwei Raubüberfälle. Zunächst waren gegen 1 Uhr am Berliner Tor eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger aus Hamminkeln von vier Jugendlichen angesprochen worden. Unter dem Vorwand nach einer Zigarette und einem Feuerzeug zu fragen, war dem 18-Jährigen plötzlich von hinten ein Messer an den Hals gehalten worden. Ein anderer Täter aus der Gruppe forderte dann das Pärchen auf, ihre Wertsachen herauszugeben. Die Räuber erbeuteten einen geringen Geldbetrag sowie ein paar Zigaretten und entfernten sich dann Richtung Bahnhof. Die beiden jungen Leute aus Hamminkeln blieben unverletzt und erstatteten wenig später von zu Hause aus eine Anzeige.