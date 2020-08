Einschulung im Rhein-Kreis : So klappt der Schulstart

So klappt der Schulstart

Für 4373 i-Dötzchen im Rhein-Kreis beginnt am Donnerstag ein neuer Alltag. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Rhein-Kreis Der Schulpsychogische Dienst des Rhein-Kreises gibt Tipps für i-Dötzchen-Eltern. Wichtig: Sie sollten Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Kinder haben.

Tagesstruktur Eltern sollten ihre Kinder beim Aufbau der neuen Tagesstruktur unterstützen. Dazu gehören ein gemeinsames Frühstück, das Mitgeben eines gesunden Pausenbrots, das Einüben des Schulwegs und das Einplanen fester Hausaufgabenzeiten. Zusätzlich ist es zu Beginn sinnvoll, dass die Kinder mit den Eltern kontrollieren, ob auch alles Benötigte im Tornister ist. Wichtig sei zudem, so die Mitarbeiter des Dienstes, dem Kind zu vermitteln, dass man in dessen Fähigkeiten vertraue.

Fähigkeiten Alle Kinder starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Schulanfänger müssen vor der Einschulung nicht schon lesen, schreiben und rechnen können. Aber sie sollten in der Lage sein, Alltagsgegenstände richtig zu benennen und ihre Erlebnisse in vollständigen Sätzen zu erzählen. Zudem sollten sie selbständig eigene Dinge verrichten können, wie sich an- und auszuziehen, eine Schleife zu binden oder das Essgeschirr richtig handhaben.