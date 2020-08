Zwei Frauen in Neuss festgenommen : Diebesgut in der Unterwäsche versteckt

Die Ermittlungen dauern an. Geprüft wird insbesondere ob das Duo für weitere aktuelle Taten in Betracht kommt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Mutmaßliche Taschendiebinnen sind am Dienstag gegen 16 Uhr bei dem Versuch gescheitert, einer Frau das Portemonnaie zu stehlen. Wenig später erfolgte die Festnahme!

Tatort war nach Angaben der Polizei ein Supermarkt an der Oberstraße. Einer Mitarbeiterin des Geschäfts waren die 23 und 26 Jahre alten Verdächtigen aufgefallen, als sie einer Kundin die Geldbörse aus einem am Einkaufswagen hängenden Beutel stahlen. Die aufmerksame Zeugin stellte die beiden Frauen mit Hilfe eines Kollegen an der Haltestelle „Landestheater“. Bei einer der beiden Frauen konnte letztlich das gestohlene Portemonnaie, versteckt in der Unterwäsche, aufgefunden werden.