Nach der Sprengung im Januar 2022 Sparkasse eröffnet im Juni einen „Geldbunker“ am Gustorfer Bahnhof

In Gustorf wird die Sparkasse erstmals in ihrem Verbreitungsgebiet einen besonders gesicherten, aus tonnenschweren Stahlbeton-Elementen konstruierten Pavillon an den Start bringen. Die massive Bauweise, kombiniert mit den neuesten Sicherheitsstandards. soll ausreichen, um Kriminellen die „Lust“ an einer Sprengung zu nehmen. Damit wird im Sommer der mittlerweile dritte „Geldbunker“ im Grevenbroicher Stadtgebiet in Betrieb genommen. Die Volksbank Erft hat bereits in Kapellen und Neuenhausen ähnliche Pavillons errichtet.