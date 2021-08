Puppendoktor aus Neuss : Geköpfte Madonna komplett restauriert

Neuss Der Neusser „Puppendoktor“ Marcel Offermann hat es geschafft: Er hat die einst geköpfte Marienfigur aus Straubing repariert. Nun bringt er sie im September zurück in ihre Heimat.

Zu seinem versprochenen „Rundum-sorglos-Angebot“ zählen auch Ab- und Antransport. Heißt: Am ersten oder zweiten September-Wochenende wird Offermann die Madonna in Schaumstoff und Luftpolster-Folie einwickeln, sie vorsichtig mit Spanngurten in einem Transporter befestigen – und ins bayerische Straubing fahren. „Dort wird es einen Begrüßungsgottesdienst geben“, kündigt Offermann an, der hofft, dass es auch in Neuss (in St. Marien) eine kirchliche Verabschiedung für die Statue geben wird. Rund 3000 Euro Materialkosten seien bei der Reparatur angefallen. „Ein Drittel davon hat das Unternehmen Hilti zur Verfügung gestellt“, sagt Offermann.