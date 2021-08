Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer : Lokführer-Streik führt auch zu Zugausfällen in Neuss

Neuss Trotz des Streiks der Lokführer fahren in Neuss Züge anderer Unternehmen. Viele Fahrgäste waren vorbereitet. Die es nicht waren, ärgerten sich über die kurzfristige Kommunikation.

Am Hauptbahnhof in Neuss war die Streiklage am Mittwoch vergleichsweise ruhig. An den Bahnsteigen war kein stark erhöhtes Personenaufkommen zu beobachten. Straßenbahnen und Busse waren auch nicht deutlich voller als üblich. Eine Mitarbeiterin hinter dem Schalter der Deutschen Bahn sprach von einem „relativ entspannten Morgen“. Zwar fallen auch dort am Bahnhof viele Züge aus, es gibt aber oftmals eine Alternative, die von einem anderen Bahnunternehmen angeboten wird.