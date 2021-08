Registrierungspflichtiger Inhalt: Kinderbauernhof Neuss : Gewichtsprobleme im Streichelzoo

Ist da etwa ein Bäuchlein zu erkennen? Immer wieder müssen Tiere am Kinderbauernhof auf Diät gesetzt werden. Foto: Simon Janßen

Neuss Immer wieder wird im Neusser Kinderbauernhof die Diagnose „zu dick“ gestellt. Die Folge: Ziege und Co. müssen regelmäßig auf Diät gesetzt werden. Die Ursache ist offenbar das Fehlverhalten einiger Besucher. Das Problem gibt es auch an weiteren Orten in Neuss.