Kreativ in Neuss : „In der Potteria werden alle zu Künstlern“

Neuss Babette Lutz-Lorenz, ehemalige PR-Managerin, hat für sich das Bemalen von Keramik entdeckt. In ihrer Potteria vermittelt sie das auch anderen und ist überzeugt: „Das kann jeder.“

Als einen „Ort der Freude, des Lichts und Glücks“ beschreibt Babette Lutz-Lorenz ihren Arbeitsplatz in der Neusser Innenstadt. Die Künstlerin führt seit 2018 in einem Hinterhof an der Rheintorstraße eine Potteria mit Kunstatelier. „Keramik bemalen ist eine der ursprünglichsten Beschäftigungen der Menschen“, sagt sie. Und das Schöne daran: Keramik bemalen kann wirklich jeder. Ob beim Kindergeburtstag Junggesellinnenabschied, bei der Firmen- und Praxisfeier oder den Angeboten beim freien Malen auf Leinwand – „in der Potteria werden alle zu Künstlern“, sagt Lutz-Lorenz, und: „Die Keramik überspringt den ersten Schritt und die Angst, den ein Ungeübter vielleicht empfindet, wenn er vor einer weißen Leinwand steht. Das Werkstück gibt in seiner Dreidimensionalität die Form schon vor und inspiriert so direkt zu ersten Ideen:“ Die gebürtige Kölnerin wuchs in einer Künstlerfamilie auf, hatte schon immer Spaß am Malen, sich dann aber nicht getraut, Kunst zu studieren, sondern arbeitete zunächst lange als PR-Managerin. Nach einer konsequenten beruflichen Umorientierung malte sie in ihrem Neusser Atelier abstrakte Kunstwerke und suchte dann nach „etwas, das ein wenig Struktur und Regelmäßigkeit in das Künstlerdasein bringt.“ Durch Zufall lernte sie das Keramik-Malen kennen und war vom ersten Pinselstrich begeistert.