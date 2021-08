Tennis-Bundesliga : BW Neuss reist zu wichtigem Match nach Köln

Der Tscheche Martin Klizan konnte gegen Düsseldorf nicht überzeugen. Deswegen wird er in Köln nicht für BW Neuss spielen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Neuss Mit einem Sieg in der Domstadt würden die Neusser in der Tennis-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des wichtigsten Spielers.

Am liebsten hätten es die Verantwortlichen des TC BW Neuss natürlich gehabt, wenn es schon am vergangenen Sonntag auf eigener Anlage im Derby gegen den Rochusclub Düsseldorf die nächsten, vielleicht schon entscheidenden Punkte auf dem Weg zum Klassenverbleib in der Tennis-Bundesliga gegeben hätte. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. In einer Begegnung der vergebenen Möglichkeiten setzte es für die Neusser eine ärgerlich 2:4-Niederlage. So müssen die Neusser am Sonntag ab 11 Uhr beim Kölner THC Stadion RW den nächsten Anlauf auf die so heiß ersehnten Punkte nehmen.

„Ein Sieg wäre sensationell, ein Punkt wäre aber auch schon verdammt wichtig“, sagt BW-Teamchef Marius Zay mit Blick auf die Bedeutung des Auswärtsspiels. Vor dem abschließenden Doppelspieltag am Wochenende darauf mit dem Auswärtsspiel in Sennelager am Freitag und der Heimpartie am Sonntag gegen Rosenheim würde etwas Zählbares in der Domstadt jedenfalls schon mal ordentlich Druck aus dem Kessel nehmen. Aktuell haben die Blau-Weißen mit 5:7 Punkten als Tabellensechster zwar noch einen Vorsprung auf den Neunten Aachen und den Zehnten Sennelager auf den beiden Abstiegsplätzen, doch der beträgt nur alles andere als beruhigende zwei Zähler.

Die Kölner machten es am vergangenen Sonntag besser und schoben sich durch einen 4:2-Heimsieg gegen Aachen in der Tabelle mit jetzt 6:6 Punkten an den Neussern vorbei. Marius Zay rechnet damit, dass Köln am Sonntag in derselben Aufstellung wie bei diesem Erfolg antritt. „Die vier Jungs spielen schon lange zusammen. Das ist eine eingespielte Mannschaft, die nur schwer zu schlagen ist“, weiß Zay. Beim Sieg gegen Aachen spielten der Begier Kimmer Coppejans (Weltrangliste 212), der Franzose Enzo Couacaud (186), der Deutsche Dustin Brown (344) und der Italiener Andrea Vavassori (374). Doch nicht nur der eingespielte Kontrahent flößt Zay Respekt ein, es sind auch die Umstände, die seine Truppe in Köln erwartet. „Die haben dort ganz besondere Zuschauer. Weil die auch vom Hockey kommen, sind die sehr offensiv, nicht das typische Tennispublikum“, erklärt der Neusser Teamchef.

Mit welchen Spielern er dagegenhalten möchte, stand am Freitagnachmittag weitgehend fest. Wenn überhaupt, ist nur der Niederländer Botic van de Zandschulp von der Mannschaft dabei, die jüngst gegen den Rochusclub verlor. Insbesondere mit dem Auftreten des Slowaken Martin Klizan bei dessen Saison-Premiere war Marius Zay nicht zufrieden. „Er war zwar respektvoll und nett, hat sich aber nicht als besondere Teamplayer gezeigt. Und das ist für uns nun mal sehr wichtig“, betont Zay. Das ist beim Niederländer Botic van de Zandschulp komplett anders, er identifiziert sich seit Jahren mit Blau-Weiß und ist damit der wichtigste Spieler im Kader der Neusser.