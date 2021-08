Bundestagswahlkampf in Neuss : SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz besucht Neuss

Bundestagswahlkampf in Neuss

Olaf Scholz will Kanzler werden – und kommt nach Neuss. Foto: dpa/Stefan Sauer

Neuss SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt am Samstag, 14. August, nach Neuss. Ab 19 Uhr möchte er mit dem SPD-Bundestagskandidaten Daniel Rinkert auf dem Marktplatz mit den Neussern ins Gespräch kommen. Das Ganze wird als „Küchentisch“-Gespräch ausgerichtet.

(NGZ) Scholz und Rinkert werden zusammen an einem SPD-Küchentisch Platz nehmen. „Die besten Gespräche finden bekanntlich am Küchentisch statt“, erklärt der Neusser SPD-Vorsitzende Sascha Karbowiak. Die zwei freien Stühle am SPD-Küchentisch gehören dabei den Bürgern. „Wir möchten den Neussern die Möglichkeit geben, ihr Anliegen oder ihre Fragen gemeinsam und auf Augenhöhe mit Olaf Scholz und Daniel Rinkert zu diskutieren“, erklärt Karbowiak.