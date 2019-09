Atelierhaus in Neuss : Versunken in vielfältige „Gedankenwelten“

Neuss Im Atelierhaus an der Hansastraße wurde die Ausstellung von Hildegard Monssen eröffnet. Sie zeigt Werke von 28 Künstlern.

Das Atelierhaus an der Hansastraße war am vergangenen Sonntag Treffpunkt für Kunstliebhaber. Kunstpädagogin Hildegard Monssen eröffnete dort die Ausstellung „Gedankenwelten“, bei der Werke von 28 Künstlern zu sehen sind. Gemeinsam mit Harald Müller und Christian Weber hat Hildegard Monssen diese Ausstellung auf die Beine gestellt.

Der Name entstand beim Blick auf das Atelierhaus. Denn dort probt die Kammerakademie – und so können die Künstler „in die Gedankenwelt der Klänge abtauchen“, wie Monssen bei ihrer Eröffnungsrede erklärte. Auch der Blick auf das Hafenbecken entführt die Gedanken und „füllt das Herz mit Fernweh“, so Monssen. Ihre Gedanken schweifen dann nach Bremen oder New York. Die Ausstellung „Gedankenwelten“ zeigt Dialoge, Kontakte und Kontrapunkte zu den entstandenen Arbeiten. Jeder Künstler hat zwei Werke eingereicht, ein kleineres und ein größeres. „Es ist auch interessant zu sehen, wie das Problem der begrenzten Fläche gelöst worden ist“, sagt Monssen.