Sankt Josef Gemeinde in Neuss : Küster Norbert Braun geht in den Ruhestand

Küster Norbert Braun geht in den Ruhestand

Sankt Josef Gemeinde in Neuss

Neuss Nach fast 43 Berufsjahren verabschiedet sich der Küster der Sankt-Josef-Gemeinde in den Ruhestand. Er blickt voll Dankbarkeit auf diese Zeit zurück und will der Gemeinde auch künftig bei Vertretungsdiensten erhalten bleiben.

Norbert Braun zeigt stolz die Hochglanzfotos seiner Verabschiedung: Nach fast 43 Berufsjahren als Küster an Sankt Josef zelebrierten sechs Priester und ein Diakon einen festlichen Dankgottesdienst. Eine große Wertschätzung für den 69-jährigen Braun. Und die hat der echte Nüsser Jong auch verdient.

Geboren und aufgewachsen auf der Neusser Furth, die Pfarrkirche Sankt Josef immer im Blick, prägte ihn der christliche Glaube früh: „Ich war Messdiener, in der Jugendarbeit tätig und habe unzählige Ferienfreizeiten und Zeltlager mitgemacht“, erinnert sich der rüstige Jubilar. Schon damals wuchs sein Interesse an der Liturgie beständig. Trotzdem absolvierte er zunächst eine kaufmännische Lehre und arbeitet auch in diesem Beruf.