Eissporthalle in Neuss : Start der Eislaufsaison – freier Eintritt beim „Maus-Tag“

Foto: Stadtwerke Neuss Die Eislaufsaison 2019/20 in der Eissporthalle hat begonnen.

Neuss Diese Veranstaltungen und Öffnungszeiten bietet die Eissporthalle am Südpark in den kommenden Wochen. In den Herbstferien gelten zum Teil geänderte Laufzeiten. Eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Eissporthalle am Südpark hat die Eislaufsaison begonnen. Die regulären Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 13.45 Uhr, freitags von 11 bis 14.45 Uhr, samstags von 11.30 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 10 bis 16 Uhr. Auch die Eislauf-Disco-Veranstaltungen gibt es in der Wintersaison, und zwar montags von 20.30 bis 22.15 Uhr („Oldie-Disco“), mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr und sonntags von 17 bis 19 Uhr.

Zu verschiedenen Anlässen gibt es Themen- oder Special-Discos in der Eissporthalle, Jakob-Koch-Straße 1. So findet am Donnerstag, 31. Oktober, 17 bis 19 Uhr, eine Halloween-Disco statt. Bei manchen Veranstaltungen gibt es für Frauen kostenfrei ein Glas Sekt – zum Beispiel bei der Oldie-Disco samt zugehöriger „Ladie’s Night“ am Montag, 7. Oktober. Das teilen die Stadtwerke Neuss mit.

In den Herbstferien gelten zum Teil geänderte Laufzeiten. Dienstags, mittwochs und donnerstags ist Eislaufen von 11 bis 14.45 Uhr möglich. Freitags, samstags und sonntags bleibt es bei den gewohnten Zeiten. Samstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr wird ein Teil der Eisfläche für Anfänger abgesperrt. Die Disco-Veranstaltungen finden während der Herbstferien wie gewohnt statt. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre bieten die Stadtwerke eine Ferienkarte an. Sie ist vom 14. bis 26. Oktober gültig. Für 18,50 Euro können die Kinder und Jugendlichen damit alle öffentlichen Laufzeiten sowie Eislauf-Disco-Veranstaltungen besuchen. Die Karte ist nicht übertragbar.

Eine besondere Aktion gibt es am Donnerstag, 3. Oktober, 11 bis 16 Uhr. Dann beteiligt sich die Eissporthalle am Türöffner-Tag der „Sendung mit der Maus“. Der Eintritt ist frei.

(abu)