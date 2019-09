Nach Prügelattacke in Neuss : Verletzter Betreuer weiter beim Nachtsport dabei

Nach Prügelattacke in Neuss

Neuss Der ehrenamtliche Mitarbeiter, der beim Nachtsport die Fußballer betreut und Anfang des Monats bei einer Prügelattacke verletzt worden war, ist wieder an Bord. Trotzdem wird es noch bis zum 11. Oktober keinen Nachtsport-Fußball ab 22 Uhr in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums geben.

Der Mann sei zwar inzwischen wieder arbeitsfähig, berichtet Gösta Müller als Geschäftsführer des Stadtsportverbandes, habe aber eine kurze Auszeit nehmen wollen. Er stelle sich aber trotz dieser Attacke weiter zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt davon gesprochen, die vakante Stelle so schnell wie möglich nachbesetzen zu wollen.

Beim Nachtsport handelt es sich um ein Kooperationsprojekt von Stadtsportverband und Jugendamt, die all jenen Jugendlichen unter 21 Jahren ein Sportangebot machen wollen, die in keinem Verein organisiert sind. Fußball ist das populärste Angebot – weit vor Basketball und Parkour – und wurde deshalb auch in den Ferien aufrecht erhalten. Als Anfang September vier Jugendlichen der Zutritt zu der Halle verwehrt wurde, weil die Maximalzahl der Teilnehmer erreicht war, schlug einer davon den Betreuer nieder. Es wurde Anzeige erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.