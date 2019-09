Denkmalschutz verhindert Neubau in Neuss : Keine Hilfe für Museumspädagogik

Denkmalschutz verhindert Neubau in Neuss

Neuss Die Kulturpolitik hat die Idee einer Aktionsfläche unter freiem Himmel für neue museumspädagogische Angebote des Clemens-Sels-Museums zu Grabe getragen.

Ein Projekt, an dem alle hingen, über das drei Jahre lang diskutiert worden war, und das ursprünglich auf einen Vorschlag der Verwaltung zurückgeht, den die Politik wie eine Bitte aufgefasst hatte. Am Mittwochabend zog Hartmut Rohmer (SPD) den Stecker. „Ich gebe dem Vorhaben keine Chance mehr“, sagt Rohmer. Deshalb sollte die Verwaltung in dieses Projekt weder Zeit noch Arbeit und erst recht kein Geld mehr investieren.