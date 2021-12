Ausstellung im Neusser Romaneum : Schülerinnen des Marienberg Gymnasiums zeigen eigene Kunst

Neuss In den Kunstkursen am Gymnasium Marienberg wird eine Ausstellung vorbereitet. Unter dem Titel „Die Gedanken sind frei“ präsentieren Schülerinnen verschiedene Werke im Neusser Romaneum.

Die Gedanken sind frei am Gymnasium Marienberg in Neuss. Besonders deutlich wird dies in den Kunstklassen, Grund- und Leistungskursen des Lehrerehepaars Andrea und Olaf Gruschka, die unter diesem Titel eine Ausstellung mit circa 200 Werken ihrer Schülerinnen vorbereiten. Collagen, Bilder, Skulpturen, Assemblagen aus verschiedenen Materialien und Zeichnungen werden bis Ende Februar auf allen Etagen im Atrium des Neusser Romaneums gezeigt – „Arbeiten in kaleidoskopischer Vielfalt“, bringt Olaf Gruschka es auf den Punkt, denn „Sprache wird überschätzt – machen wir uns ein Bild, das dann für sich selbst spricht“.