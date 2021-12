Quirinusmünster in Neuss : Kammerorchester spielt Bruckner zu Silvester

Neuss Das Neusser Kammerorchester (symphonisch erweitert) lädt für Freitag, 31. Dezember, zu einem Konzert in das Quirinusmünster. Unter dem Dirigenten Joachim Neugart wird Anton Bruckners Sinfonie Nr. 5 in B-Dur gespielt.

In seinem Konzertvorwort stellt Michael Köhne, Studiendirektor am Marienberg-Gymnasium und Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Neusser Kammerorchesters, Bruckner als interessante Persönlichkeit voller Gegensätze vor: Demnach ist Bruckner auf der einen Seite ein bescheidener Mensch, linkisch und beinahe devot gegenüber Autoritäten, unbeholfen im Umgang mit dem anderen Geschlecht, andererseits aber auch ein internationaler Orgelstar, der vor dem Kaiser und anderen Berühmtheiten spielte und eine neue Art sinfonischer Musik erfand.

Bruckners Fünfte, so schreibt Köhne, ist eine Finalsinfonie, das heißt die sinfonische Anlage ist auf den Schlusssatz ausgerichtet, der Befreiung und Apotheose bringt. In der Einleitung zum ersten Satz werde eine Erlösung in Gott in Aussicht gestellt, die laut Köhne in in der Doppelfuge zur Gewissheit wird. „Die abschließende Coda setzt den Punkt: Amen“, schreibt er.