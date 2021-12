Theater am Schlachthof in Neuss : Ein Jahresrückblick mit Satire und viel Musik

Theater am Schlachthof in Neuss

Neuss Zu lachen gab es im Theater am Schlachthof (TaS) wenig beim Jahresrückblick 2021, denn im Corona-Jahr war ohnehin den Wenigsten zum Lachen zumute. Satire war angesagt, garniert mit viel Musik.

In Neuss wurde wieder Hermann Gröhe gewählt, „der letzte Gesundheitsminister ohne Pandemie“. Dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach widmete Eddy Schulz sogar ein Lied. In Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“ wurde das Original „Da kann ich nur vor warnen“ als Refrain eingeblendet. Die Strophen sang der Sonderbeauftragte mit verständlicher Stimme wie auch die andern intelligenten Lieder: „Don‘t worry, be Söder“ nach dem Original von Bobby McFerrin, oder „Ein Genderstern“ (DJ Ötzi), der Friedrich Merz gewidmet war. Der Ampelkoalition wird nur ein kurzes Interregnum prognostiziert: Der neue Kanzler „hat schon demente Züge“, wie seine Erinnerungslücken vor Untersuchungsausschüssen bewiesen.

Arg Fett weg bekam Christian Lindner: „Experte in seinem Sinne ist, wer derselben Meinung ist wie er.“ Natürlich bekam der „Tritzekanzler“ auch sein eigenes Lied: „Black or white“ von Michael Jackson mutierte zu „und seine Wahlplakate strahlen in Schwarz und Weiß“. Alfred Sülheim regte aber auch auf: „Die CDU ist noch genau so korrupt wie zu Kohls Zeiten.“ Gemeint war die Unmoral einiger Abgeordneter im Zusammenhang mit dem Masken-Deal. Als roter Faden zogen sich Top-Ten-Listen durch das Programm, etwa die Liste „der unerwarteten Ereignisse“: Neben der Weihnachtszeit landete auf Platz 1 „Die vierte Coronawelle“. Der Jahresrückblick auf die große Politik schloss auch einen Ausflug nach Österreich ein. Neuss kam ein wenig zu kurz. Lediglich die Pächterin der Rathauskantine „mit Urwalderfahrung“, Katharina Schnackertz (Beate Heinze) griff per Viedeokonferenz in die Diskussion um die Cannabis-Freigabe ein: „Zurück zum Kraut ist für Neuss die Lösung.“