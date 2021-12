„Nightfever“ in Neuss : Junge Christen lassen Quirinusbasilika erstrahlen

Neuss Ein Team junger Katholiken hat die Stadtgesellschaft am Wochenende zu einem „Nightfever-Abend“ eingeladen, den ersten in Neuss überhaupt. Was steckt hinter dem Konzept?

In seiner Predigt teilte Süß seine große Freude mit, dass man sich ganz persönlich neu stärken und begegnen könne. „Der Wille Gottes soll sichtbar, erfahrbar und spürbar werden. Das, was junge Menschen heute Abend anbieten, ist wahr. Öffnen wir unser Herz.“ Anschließend ging er auf die Nightfever-Geschichte ein, denn Süß, damals noch Student in Bonn, gehört mit der Diplom-Theologin Katharina Fassler-Maloney zu den Initiatoren des Nightfever-Konzeptes. Sie wollten den Weltjugendtag 2005 auf dem Kölner Marienfeld nicht so einfach zu Ende gehen lassen. Heute wird der offene Gebetsabend in über 80 Städten in Deutschland gefeiert, unter anderem in Regensburg, Stuttgart, Osnabrück und Fulda, nun auch in Neuss. 27 Länder weltweit schlossen sich in den letzten Jahren an, vornehmlich in Europa. In London wurde zeitgleich mit Neuss ein Nightfever-Abend gestaltet. Nun war der Abend mit der Messe, die bis auf die Gesänge ganz konservativ gefeiert wurde – sogar die Kollekte gab es nach der Predigt –, noch lange nicht beendet. Geistliche standen zum persönlichen Gespräch bereit, Scharen von Jugendlichen boten auf dem Münsterplatz Kerzen an. „Die Neusser reagieren sehr positiv und sind offen für Neues“, stellt Marie-Helene Egervari fest, die bereits Erfahrungen mit Kölner Nightfever-Veranstaltungen hat. Auch Weihnachtsmarkt-Besucher sind ansprechbar und lassen sich animieren. So leuchten bald Hunderte Kerzen – zumindest gefühlt – auf den Stufen hin zum Altar und dem goldenen Quirinusschrein.