Neusser Mappenprojekt „Wir“ : Positive Farben in Zeiten von Corona

Serie Neuss „Alle in einem Boot“ hat Anne Kolvenbach ihr Bild für das Mappenprojekt des Kulturamts genannt. Die Künstlerin malt abstrakt - auch in diesem Fall.

Für Anne Kolvenbach war die Anfrage des Kulturamts, sich am Mappenprojekt „Wir“ zu beteiligen, gleich aus zwei Gründen keine Frage: „Ich habe mich natürlich sehr gefreut“, sagt die Malerin, „und ich fand es auch sehr anregend.“ Anregend schon deswegen, wie sie sich als Künstlerin ohnehin mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen wollte und auch musste. „Ich habe mich sofort in die Arbeit gestürzt“, sagt sie, die hauptsächlich abstrakt malt, lachend. Innerhalb von fünf Wochen sei eine Serie mit Masken entstanden: „Im Prinzip düstere Scherenschnitte mit Malerei.“

Dass davon aber nicht ein Bild im Mappenprojekt veröffentlicht wurde, hat allein etwas mit der Künstlerin, die in Neuss geboren wurde, in der Stadt ein Atelier und einst an der Kunstakademie Düsseldorf studiert hat, zu tun. „Kurz vor der Abgabe habe ich festgestellt: Die Bilder mit den Masken repräsentieren nicht mich!“ Also entschied sie sich für einen Neuanfang, „Alle in einem Boot“ entstand.