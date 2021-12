Wegen Planungen für Wendersplatz in Neuss : Größere Sanierungen in der Stadthalle zurückgestellt

Neuss Die Verantwortlichen warten zunächst ab, ob und wie die vorgesehene Multifunktionshalle auf dem Wendersplatz realisiert wird. Das betrifft unter anderem einen geplanten Anbau.

Über kleine Sanierungen können sich Besucher der Stadthalle aber freuen. So wurde bereits die Beleuchtung ausgetauscht (jetzt gibt es dort LED) und auch die Tinte unter einen entsprechenden Auftrag für den Ausbau des WLAN-Netzes ist gerade erst trocken. Hinzukommen unter anderem Säulenverkleidungen, neue Beschriftungen und Fahnen vor dem Gebäude. Allerdings pausieren derzeit auch die Planungen für einen möglichen Anbau, in dem unter anderem Mitarbeiterbüros und ein Besprechungsraum hätten untergebracht werden sollen.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde viel investiert, um die Halle zukunftssicher zu machen – allerdings hauptsächlich in die Gebäudetechnik. So wurde unter anderem nicht nur ein neues Kaltwassernetz geschaffen, sondern auch die Klima- und Lüftungsanlage erneuert, die in Zeiten des Coronavirus nochmal an Wichtigkeit gewonnen hat.