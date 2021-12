ZDF dreht in der Quirinusstadt : Abrechnung in der Neusser Friedhofskapelle

Maren Kroymann (alias Mona Berthold, M.) hat im Fernsehfilm „Mona und Marie“ in der Neusser Friedhofskapelle einen großen Auftritt. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Eine Schlüsselszene der ZDF-Weihnachtsproduktion wurde in Neuss gedreht. Das Filmteam fuhr morgens um 6 Uhr fort und übergab die Friedhofskapelle um 21 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Einmal gedreht ist besser als mehrfach beigesetzt. Das muss Rainer Lessmann als Leiter der städtischen Friedhöfe nach Abrechnung mit der Filmproduktionsfirma Warner ITVP feststellen, die einen Tag lang die Kapelle auf dem Hauptfriedhof für Dreharbeiten gemietet hatte. Sie machte die Kapelle zum Ort der großen Abrechnung, wo Großstadt-Diva Mona Berthold (dargestellt von Maren Kroymann) bei der Beisetzung ihres verstorbenen Mannes dessen junge Geliebte achtkantig hinauswirft.

Zu sehen ist das in dem Fernsehfilm „Mona und Marie“, der als eine etwas andere Weihnachtsgeschichte angekündigt wird und am Montagabend zur besten Sendezeit bei all denen im Pantoffelkino lief, die sich für das ZDF entschieden hatten. Wer die Sendung verpasst hat, findet sie noch in der ZDF-Mediathek.

Von Neuss sieht man nichts, denn die Geschichte ist da verortet, wo Großstadt-Diven offenbar eher zu finden sind: in Düsseldorf. Doch für die Verabschiedung von dem gar nicht so treuen und treu sorgenden Ehemann Gregor, als den ihn der Pfarrer (Nikolai Witt) in der Grabrede darstellt, legten sich die Location-Scouts auf die Neusser Friedhofskapelle fest. Der Anruf sei relativ kurzfristig gekommen, sagt Lessmann, der dem Kamerateam Anfang Februar einen ganzen Montag lang Kapelle und Umgebung bestattungsfrei halten musste. Das habe nur geklappt, weil der Montag noch immer der freie Tag für Pastöre ist, sagt er – und daher in der Regel eher bestattungsarm sei.

Für eine Komparsenrolle waren aber weder der Friedhofsleiter noch jemand aus seiner Crew gewünscht. Im Gegenteil. Das Filmteam setzte – weil die Produktion im Februar 2020 nach nur vier Drehtagen wegen der Corona-Pandemie eingestellt werden musste – beim Neustart am Set auf totale Abschottung. „Die hatten ihr eigenes Catering und sogar ihr eigenes Corona-Testcenter“, sagt Lessmann. Und sie stellten den Betriebshof mit fast 40 Wohnmobilen voll, in denen sich von den Darstellern und der Crew – immer jeder hübsch für sich – aufwärmen und aufhalten konnte, wer gerade vor oder hinter der Kamera nicht benötigt wurde. Beeindruckt habe ihn vor allem Produktionsassistent Marvin, der, so Lessmann, „von allen von Hüh nach Hott geschickt wurde. Ohne den ging gar nichts“.