Herbstferien in Neuss : Ferienhits auf Eis und im Wasser

Erst testen, dann Spaß haben in der Eissporthalle Neuss. Foto: Andreas Buchbauer (abu)

Neuss Die Stadtwerke richten kurzfristig wieder ein Testcenter in der Eissporthalle ein. Zudem gibt es in den Herbstferien besondere Angebote. Was beim Besuch in Eissporthalle, Süd- und Stadtbad zu beachten ist.

(-nau) Endlich Herbstferien. Dabei steht einem Freizeitspaß im Wasser oder auf Eis nichts im Wege. Denn das Nordbad ist zwar in den Ferien geschlossen, doch Stadtbad,- Südbad und die benachbarte Eislaufhalle am Südpark haben zu den regulären Zeiten geöffnet. Es besteht zwar Testpflicht, doch haben die Stadtwerke einen Weg gefunden, es ihren Gästen möglichst einfach zu machen.

Ab Mittwoch, berichtet Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer, richten Malteser, DRK und Johanniter das eigentlich im September geschlossene Testcenter in der Eissporthalle, wieder ein. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre, die nicht als genesen gelten und auch noch nicht geimpft sind, können sich zwischen 11 und 18 Uhr kostenlos testen lassen. Ein Ergebnis liege dann nach 15 Minuten vor, sagt Scheer, das Angebot gelte bis zum Ende der Ferien.

Eissporthalle In der Eissporthalle können Schüler mit einem SchokoTicket einen Freund oder eine Freundin mitbringen, aber nur eine Person zahlt Eintritt. Dieses Angebot gilt dienstags bis freitags während der öffentlichen Laufzeiten und zur „Disco on Ice“ am Mittwochabend. Die „Disco on Ice“ findet jeweils montags von 20.30 bis 22.15 Uhr, mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr und sonntags von 17 bis 19 Uhr statt.

Stadtbad Der Ninjacross ist immer sonntags von 9.30 bis 11 Uhr und von 15 bis 16:45 Uhr geöffnet. Der spielerische Wasserparcours von 23 Metern Länge bietet Herausforderungen über, auf und unter Wasser. Dabei sind Geschicklichkeit und Koordination gefragt. Er ist schon für Kinder ab acht Jahren geeignet.

(-nau)